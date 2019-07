Studiu: Adolescenții care petrec mult timp în fața ecranelor au mai multe șanse de depresie

Tinerii care petrec mult timp în fața ecranelor au mai multe șanse să sufere de depresie, potrivit unui nou studiu, notează Daily Mail.

Un studiu efectuat de Universitatea din Montreal a descoperit că anumite forme de conținut prezente pe site-urile de socializare și la televiziune alimentează depresia și anxietate.

Adolescenții petrec aproximativ nouă ore pe zi în mediul online și, simulat, rata de depresie în rândul adolescenților a atins un nivel record.

Noul studiu confirmă o teorie susținută de psihologi.

În prezent, un adolescent se sinucide la fiecare 100 de minute. Adolescența este o perioadă în care au loc schimbări considerabile la nivelul creierului, cât și inevitabile turbulențe emoționale.

Noul studiu, care a fost publicat în JAMA Pediatrics, a urmărit efectele pe care schimbarea timpului petrecut în fața ecranului le are, ca indicatori potențiali ai depresiei. Cercetătorii au folosit această metodă pentru a analiza trei moduri prin care bănuiesc că televiziunea, site-urile de socializare și jocurile video ar putea conduce la depresie: deplasarea, comparația socială ascendentă și întărirea spiralelor.

Studiul a durat patru ani și a urmărit 4.000 de adolescenți cu vârste cuprinse între 12 și 16 ani. De la an la an, tinerii petreceau tot mai mult timp pe site-urile de socializare și în fața televizorului. În plus, cu fiecare an, aceștia arătau tot mai multe semne de depresie.

Timpul petrecut în fața jocurilor video s-a micșorat de la an la an, în timp ce timpul petrecut în fața calculatorului a rămas constant.

Cu fiecare oră în plus petrecută pe site-urile de socializare sau în fața televizorului, adolescenții spuneau că aveau mai puțină încredere în propria persoană și se simțeau mai deprimați.

Cercetătorii au concluzionat că aceste lucruri se întâmplau din două din cele trei motive enunțate la începutul studiului. În primul rând, adolescenții aveau tendința să se compare cu ceilalți. În al doilea rând, site-urile de socializare și televiziunea obișnuiesc să întărească spirale deja existente. Mai precis, aceste platforme oferă conținut depresiv persoanelor care deja suferă de depresie.

Algoritmul, în special când vine vorba de site-urile de socializare, creează un feedback care sugerează conținut pe baza căutărilor din trecut și al comportamentului pe care îl afișează pe aceste platforme, prin urmare întăresc stări și comportamente deja existente.

Studiul a fost condus de Dr. Patricia Conrod, de la Universitatea din Montreal.