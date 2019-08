13 beneficii ale uleiului de trandafiri, pentru sănătate. Tu le știai? Uleiul esential de trandafir este un tip de ulei utilizat frecvent in aromoterapie. Obtinut din planta Rosa damascena considerata cea mai aromata specie de trandafiri si cu cel mai mare continut de ulei, contine compusi aromatici ai florii si astfel se poate obtine un ulei esential purde cea mai buna calitate cu multiple proprietati. Deoarece se crede ca acesti compusi au proprietati de vindecare, uleiul esential de trandafir este utilizat pentru o serie de afectiuni. Beneficiile uleiului esential de trandafir pot fi atribuite proprietatilor sale antidepresive, antiseptice, antispastice, antivirale, afrodisiace, astringente, bactericide, colagogice, cicatrizante, depurative, hemostatice, hepatice sau laxative.

#1 Combaterea depresiei

Uleiul de trandafir stimuleaza respectul de sine, increderea si forta mentala, combinand in mod eficient depresia. Acesta pot fi foarte util in combaterea simptomelor depresiei si anxietatii. Ca antidepresiv, uleiul de trandafir poate fi administrat pacientilor cu depresie severa.

#2 Reduce inflamatia

Uleiul esential de trandafiri poate sa calmeze in situatia in care ai o febra mare prin reducerea inflamatiei. Poate fi de asemenea benefic si in alte cazuri de inflamatie cauzata de infectia microbiana, indigestie sau deshidratare. Acest lucru poate duce la o reducere a conditiilor asociate cum ar fi reumatismul, artrita, guta si febra.

#3 Proprietati antispastice

Uleiul esential de trandafir amelioreaza eficient spasmele din sistemul respirator si din intestine, precum si spasmele musculare din diferite membre. De asemenea, ajuta la vindecarea convulsiilor, a traumatismelor musculare si a crampelor.

#4 Protejeaza impotriva virusurilor

