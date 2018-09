BBC a lansat un site muzical care îi ajută pe pacienţii diagnosticaţi cu demenţă

BBC a lansat vineri un site muzical care contribuie la "trezirea" amintirilor în creierele pacienţilor diagnosticaţi cu demenţă, informează Press Association.



Site-ul BBC Music Memories se bazează pe un studiu ştiinţific ce a demonstrat că muzica are efecte benefice asupra persoanelor care suferă de această maladie.



Noul site, care poate fi accesat de pe PC, tabletă şi smartphone, a fost conceput pentru a-i ajuta pe oameni "să se reconecteze la muzica pe care au iubit-o în trecut".



Site-ul conţine fragmente din aproximativ 1.800 de compoziţii muzicale, inclusiv unele dintre cele mai cunoscute cântece lansate în ultimii 100 de ani, teme muzicale utilizate în emisiuni de radio şi televiziune, dar şi cele mai renumite creaţii ale unor compozitori de muzică clasică.



Gary Lightbody, solistul trupei Snow Patrol, desemnat ambasador al programului "Music Memories", a declarat: "Tatăl meu suferă de demenţă şi absolut orice lucru care aduce informaţii suplimentare despre această boală şi care îi ajută pe oameni, în orice fel, să se reconecteze cu amintirile lor pierdute reprezintă un proiect în care vreau să mă implic".



"Muzica este cel mai puternic limbaj internaţional. Ea poate să te desfacă în bucăţi şi apoi să te răsplătească, uneori, pe durata unui singur cântec", a adăugat artistul nord-irlandez.



Gary Lightbody este autorul unui film special despre muzică şi demenţă, ce va fi difuzat vineri seară în emisiunea "The One Show", difuzată de postul de televiziune BBC One.



Permiţând căutarea unor piese în funcţie de deceniul în care au fost lansate şi de genul muzical căruia îi aparţin, site-ul britanic îi ajută pe utilizatori să îşi regăsească cele mai puternice amintiri muzicale ale lor. De asemenea, utilizatorii pot să îşi creeze şi să distribuie playlist-uri personalizate.



Sprijinită de principalele organizaţii din Marea Britanie care luptă contra demenţei, noul site a fost lansat vineri pentru a marca BBC Music Day 2018, un eveniment anual prin care radiodifuzorul britanic doreşte să celebreze muzica.AGERPRES