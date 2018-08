Buruiana de la marginea drumului care ne vindecă de multe boli

Patlagina este una dintre cele mai puternice plante medicinale, nedrept numita de unii "buruiana". De sute de ani, patlagina a fost folosita ca un medicament natural, si motivele sunt multe. Cei mai multi o asociem cu tusea, stiindu-se efectul sau antusiv, insa potentialul sau unic nutritiv te ajuta sa scapi de multe probleme de sanatate. Familia Plantago cuprinde aproximativ 200 de specii de plante erbacee, cunoscute sub numele generic de patlagina. Cresc pe toate continentele, in habitate diverse. La noi cresc in flora spontana de la campie pana la munte, iar cele mai cunoscute varietati sunt plantago major (patlagina lata denumita popular iarba-mare, limba-boului, limba-oii, placintica-vacii, frunze late) si plantago lanceolata (patlagina ingusta, cunoscuta si ca limba oii, limba broastei, limba sarpelui, minciuna). Iata cum folosesti patlagina ca medicament:

1. Ajuta digestia. Patlagina este benefica in caz de probleme digestive constante din cauza antibioticelor, alergiilor alimentare sau al consumului de organisme modificate genetic (OMG). Frunzele si semintele plantei ajuta la reducerea inflamatiei si repara mucoasa intestinala. 2. Pastreaza intestinele sanatoase. Semintele de patlagina sunt benefice in mentinerea unui tract digestiv curat, care actioneaza in mod similar semintelor de psyllium. Ele absorb toxinele si amelioreaza atat diareea cat si constipatia. De asemenea, potrivit unui studiu al cercetatorilor de la Universitatii din Utrecht (Olanda), semintele de patlagina ingusta amelioreaza simptomele sindromului colonului iritabil cu pana la 90%, dupa o cura de trei luni. Mucilagiile pe care acestea le contin constituie un strat protector atat pe peretii stomacului, cat si la nivelul peretilor intestinali, generand astfel un efect calmant si actionand eficient impotriva proceselor inflamatorii gastro-intestinale. In plus, s-a observat ca mucilagiul generat de semintele de patlagina, a caror administrare presupunea inmuierea acestora in putina apa timp de aproximativ 2-3 ore inainte de administrarea efectiva, cate 5 grame dimineata si alte 5 grame dupa-amiaza, a generat un strat protector la nivel intestinal, pe intreaga durata a curei ce a fost efectuata.

3. Vindeca ranile. Frunzele de patlagina proaspat culese, bine spalate sunt strivite pe un fund de lemn, cu sucitorul, ca sa zemuiasca putin. Se formeaza un terci care se aplica local, pe rani sau furuncule. Se pun frunzele farimitate deasupra zonei afectate si se leaga cu o bucata de panza. In scut timp se va simti o ameliorare. Sucul proaspat din frunze de patlagina contribuie la cicatrizarea ranilor si la vindecarea rapida a ranilor purulente, arsurilor, furunculozei, eczemelor, herpesului, ulceratiilor cutanate, ulceruloi varicos, intepaturilot de insecte. Frunzele de patlagina sunt recomandate si in cazul trombozei. In medicina chineza, frunzele de patlagină sunt folosite pentru oprirea hemoragiilor si pentru cicatrizarea rapida a ranilor. Frunzele proaspete strivite, aplicate direct pe rana opresc sangerarile si vindeca orice rana, oricit de veche ar fi.

4. Trateaza hemoroizii. Folosita sub forma de unguent, alifie, patlagina este eficienta si in tratarea hemoroizilor care sangereaza. Ai nevoie de 200 g untura de porc nesarata (sau unt cu 80% grasime), 100 g frunze proaspete de patlagina. Frunzele se recolteaza incepand cu luna mai pana in luna august, inclusiv. Frunzele se spala bine, se lasa se usuce intr-un prosop curat, apoi se toaca marunt cu cutitul. Untura se pune la topit, apoi se aduga frunzele maruntite. Se amesteca continutul cu o lingura de lemn, la un foc mic, aproximativ 5 minute, dupa care se ia vasul de pe foc. Se lasa la racit pana a doua zi dimineata, pentru ca planta sa isi lase proprietatile in untura. A doua zi se incalzeste usor, doar atat cat sa curga, apoi se strecoara prin tifon si se pastreaza in borcanase din sticla de culoare inchisa, intr-un loc racoros. Alifia are are o actiune emolienta, cicatrizanta si antiseptica. Se foloseste in tratarea ranilor purulente, arsurilor, furunculozei, eczemelor, herpesului, varicelor, hemoroizilor sangeranzi, iritatiilor pielii, ulceratiilor cutanate, ulcerului varicos, intepaturilor de insecte, plagilor infectate (inclusiv a celor deschise). Unguentul de patlagina se administreaza intr-un strat subtire, pe locul afectat, de 3-4 ori pe zi, dupa ce locul aplicarii a fost spalat.

5. Expectorant si decongestionant in afectiuni respiratorii. Patlagina este un expectorant impresionant, datorita cantitatilor mari de siliciu. Asta o face un mijloc fantastic de a trata eficient tusea, de a decongestiona caile respiratorii. Este ideala in bronsita, raceli, dar si alte boli respiratorii. In astfel de cazuri se administreaza sub forma de ceai sau sirop. 6. Amelioreaza durerile articulare. In acest scop se foloseste sub forma de compresa. Se opareste un pumn de frunze verzi de patlagina in 400 ml de apa. Dupa aceea, apa se strecoara, frunzele se storc si se pun calde, timp de 1-2 ore, ca compresa pe suprafata dureroasa. Calmeaza atat durerile articulare cat si durerile provocate de zona zoster. 7. Tratament al infectiilor urinare. Tinctura de patlagina trateaza infectiile urinare. O lingurita de tinctura diluata in apa se foloseste, sub forma de spalaturi bucale, contra stomatitelor, aftelor si contra durerilor de dinti. Este folosita pentru a se face gargara contra faringitelor si laringitelor. Se prepara astfel: se umple un borcan cu frunze tinere de patlagina, fara a le indesa. Se toarna peste ele alcool ( tuica preparata in casa sau votca), atat cat sa acopere frunzele. Se inchide bine vasul si se lasa la macerat 15 zile, timp in care se agita de cateva ori pe zi. Dupa 15 zile, se strecoara prin tifon. Tinctura se pastreaza la rece si intuneric, in sticle mici, inchise la culoare. Se iau cate 10 picaturi pe zi. Poate fi folosita timp de doi ani de la culegerea plantei.

Cum poti folosi ceaiul de patlagina. Ceaiul se prepara din o lingurita cu varf de frunze uscate si maruntite la 250 ml (o cana) apa clocotita. Se acopera vasul, fara a se fierbe. Dupa 15 minute se strecoara si se indulceste cu miere poliflora sau putin zahar si se bea caldut. Se bea in caz de raceala, dureri in gat si in piept, tuse, asm bronsic. Se pot bea trei cani de ceai de patlagina pe zi, cu inghitituri rare. In aterioscleroza se ia doar cate o lingura de infuzie la 2-3 ore. In conjunctivite, blefarite, iritatii oftalmice in general se pun pe pleoape comprese caldute cu ceai de patlagina (se pun 4 lingurite la o cana de apa clocotita). In gastrite, enterocolite, enterite se bea cate o cana de trei ori pe zi, cu 15-20 de minute inainte de masa. In caz de supradozare este contraindicata bolnavilor de ulcer si gastrita hiperacida. Daca aciditatea este scazuta, patlagina se foloseste cu succes in tratarea acestor boli.