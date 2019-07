Care sunt plantele care alungă ţânţarii

Ţânţarii şi muştele sunt insectele care ne dau mari bătăi de cap în timpul verii. Pe lângă soluţiile din comerţ, avem la dispoziţie şi remedii naturale pentru a scăpa de insecte. Plantele cu miros puternic le ţin la distanţă şi oferă o pată de culoare locuinţei. Acestea pot fi crescute şi în ghivece, în casă, şi sunt accesibile ca preţ.

Unele plante care conțin uleiuri volatile au proprietatea de a ține la distanță insectele mici cum ar fi musculițele și țânțarii. Sunt plante care pot fi crescute în grădină, în jardiniere sau ghivece pe balcon sau pe pervazul ferestrei.

Oana Matei, inginer horticultor

Natura ne oferă soluţii ingenioase pentru combaterea insectelor. Cu ajutorul câtorva plante putem alunga ţânţarii care nu ne dau pace. Prima pe listă este o plantă cu un nume cât se poate de potrivit: Ţânţărica. "Pentru calitățile ei, o plantă mică numită Plectanthus a primit popular numele de Tânțărică. Ea emană un parfum intens, care seamănă cu tămâia. Pentru o eficiență mai mare, când stați în preajma ei atingeți frunzele cu mâna. Nu e numai foarte utilă pentru că ține insectele la distanță, dar e și decorativă, are frunze dantelate, în două culori. O altă plantă foarte utilizată împotriva țănțarilor este Citronella. Din frunzele ei se fac multe dintre insecticidele bio, pentru că are o eficiență mare. Crește sub forma de tufă, de obicei în gradină, dar poate fi plantată și în ghivece", explic ă Oana Matei, inginer horticultor.

REMEDII NATURALE PENTRU INSECTE

Plectanthus ( Ţânţărica)

Citronella

Busuioc

Rozmarin

Lavanda

Plantele aromatice nu sunt doar pentru gătit

Busuiocul şi rozmarinul sunt condimente pe care le folosim des în preparate, însă pot avea şi alte roluri. Unul dintre ele este combaterea ţânţarilor. Mirosul puternic pe care plantele aromatice îl emană ține departe țânțarii. Busuiocul este de mai multe soiuri şi poate fi combinat în jardiniere pentru a avea o eficacitate mai mare. Trebuie să mai ţineţi cont de faptul că busuiocul este o plantă anuală care trebuie tunsă înainte să înflorească, pentru întinerire. Altfel, lăstarii devin mai lemnoși și planta se degarnisește și nu mai este nici estetică, nici eficientă împotriva țânțarilor, spun specialiştii. Rozmarinul este la fel de eficient în combaterea insectelor. Mai mult, nici pisicile nu iubesc această plantă prea tare, aşa că o puteţi folosi ca să le ţineţi departe de anumite locuri din grădină şi casă.

Din Provence, la tine în casă

Lavanda este altă plantă extrem de eficientă în lupta cu puricii, moliile, ţânţarii şi muştele. Este o plantă ornamentală atât de exterior cât şi de interior, care va înfrumuseţea orice colţ în care este aşezată. O puteţi pune în mici săculeţi în dulapuri sau cămară. Mirosul delicat al lavandei contribuie la relaxare şi la un somn liniştit. „Tot în categoria plantelor care miros frumos și sunt și eficiente face parte și lavanda. Este mult îndrăgită pentru parfumul florilor sale, din care se fac diferite uleiuri și soluții, inclusiv împotriva țânțarilor. Câteva picături de ulei esențial aplicate în zona încheieturilor vă vor proteja de atacul insectelor. Nu este o floare greu de crescut, poate fi plantată direct în grădină, însă mai eficient este să o țineți într-un ghiveci pe care să îl aveți în apropiere mereu", spune Oana Matei.