Ce să mănânci pentru a supraviețui cancerului la sân

În prezent, la nivel mondial, cancerul la sân este tipul de cancer numărul unu în rândul femeilor şi a doua cauză a mortalităţii, după bolile de inimă. Unele femei supravieţuiesc, altele nu. Mai nou, oamenii de ştiinţă au descoperit legături directe între dietă şi speranţa de viaţă a pacientelor.

Ca o slabă consolare, supravieţuirea după diagnosticare a devenit în ultimii ani o temă de cercetare asiduă. Cercetătorii încearcă să stabilească legătura dintre dieta şi supravieţuire.

Potrivit statisticilor, 6000 de românce sunt diagnsoticate, anual, cu cancer la sân.

Ce le omoară pe femeile bolnave

Acest subiect tragic a fost cercetat într-un studiu major (Jeanette M. Beasley et al., Post-diagnosis dietary factors and survival after invasive breast cancer, publicat in Breast Cancer Research and Treatment, 2011) pe 4000 de femei diagnosticate cu cancer la sân timp de 7 ani. Nu toate au supravieţuit…

Fără dulciuri şi brânzeturi

Care este legătura descoperită de cercetători între alimentaţie şi moartea lor prematură? Deloc surprinzător, aportul de grăsimi saturate. “Cele mai bogate alimente în grăsimi sunt dulciurile şi brânzeturile. Dacă îţi vine în minte un biftec cu cartofi prăjiţi când te gândeşti la grăsimi saturate, eşti foarte departe de principalele surse. De fapt, carnea de vită este abia pe locul nouă în clasamentul întocmit de cercetătorii americani (National Cancer Institute, 2010. Top Food Sources of Saturated Fat among US Population), iar cartofii prăjiţi pe locul1”, explică dr. Cristian Panaite, de la Clinica Kilostop.

Excluderea unor alimente vă poate salva

