Diete sănătoase. Planul de 28 zile de prevenire a bolilor cardiace

Bolile cardiace pot fi o cauză principală de deces, dar asta nu înseamnă că trebuie să o accepți ca fiind soarta ta.



Deși nu aveți puterea de a modifica anumiți factori de risc - cum ar fi istoricul familiei, sexul sau vârsta - există unele măsuri esențiale de prevenire a bolilor cardiace pe care le puteți lua pentru a vă reduce riscul.

In general, bolile cardiace sunt asociate cu barbatii, dar in fiecare an tot mai multe femei mor din aceasta cauza.

Cea mai buna protectie impotriva bolilor cardiace este prevenirea. O dieta saraca, lipsa exercitiilor si ani intregi de viata nesanatoasa pot duce la aparitia bolilor cardiace. Trebuie sa identifici simptomele pe care le simti ca femeie. Asta poate face diferenta intre viata si moarte.

Bolile de inima pot fi prevenite daca esti dispusa sa adopti chiar azi un stil de viata mai sanatos. Acest plan simplu de 28 zile contine niste schimbari puternice pe care trebuie sa le faci pentru ca inima ta sa fie sanatoasa.

Saptamana 1: mananca pentru inima ta

Pe langa limitarea consumului de alimente bogate in grasimi si a carnii rosii, mai trebuie sa adaugi cate ceva in dieta. Incearca sa adopti o dieta bazata pe plante, plina de fructe, legume, cereale integrale si urmatoarele:

