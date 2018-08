Extractul din mlădițe de rozmarin scade nivelul colesterolului și al trigliceridelor

Extractul din mladite de Rozmarin are actiune coleretica (creste secretia biliara) si cola­goga (ajuta la golirea bilei, care se produce în mod normal în timpul meselor bogate în grasimi si are rolul de a ajuta digestia grasimilor). Deci, se va folosi în caz de vezica biliara hipotona - bila lenesa sau care se goleste greu - vezica malformata, cudata. Foarte important, curata si sustine activitatea fica­tului si colecistului, deci are si actiune deto­xifianta.

Ajuta si la scaderea nivelului colesterolului si al trigliceridelor, fiind recomandat în ficat gras (steatoza hepatica), valori crescute ale coles­te­rolului si trigliceridelor (îl gasiti asociat cu alte ge­moterapice în preparatul Polygemma 18 - co­les­te­rol). În alergiile alimentare, puteti apela la extrac­tul de mladite de rozmarin, asociat cu Extractul din muguri de Coacaz negru.

Deoarece ficatul este principalul organ care ge­nereaza energie, când el nu functioneaza bine, apa­re oboseala. În acest caz, gemoterapicul din mla­­dite de Rozmarin este primul remediu de folo­sit pentru revigorarea organismului. Trebuie tinut cont ca nu se administreaza sea­ra, deoarece poate pro­du­ce insomie. Se reco­man­da adminis­trarea cu prudenta (doza mai mica) la persoane hiperten­sive. Doza recoman­data în general este de 2 ml pentru forma cla­sica sau 6 picaturi pentru for­ma con­cen­­trata.

