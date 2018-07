Insulina vegetală - un panaceu pentru diabetici

Ovidiu Bojor e unul dintre acei oameni extraordinari pe care e un privilegiu să-i întâlnești măcar o dată în viață, fondator al Fitoterapiei moderne, în România.

Nonagenarul continuă să fie un om activ și generos cu semenii, dăruind din preaplinul lui de energie și de informații.

A mizat întotdeauna pe simplitate – ca stil de viață -, pe perseverență – ca stil de lucru – și pe deschidere totală – ca stil de comunicare.

Cu mai bine de un deceniu în urmă, când l-am întâlnit prima dată, primindu-mă pentru un interviu chiar în locuința lui din București, am fost frapată de teancul de scrisori care soseau mereu de la oameni bolnavi, din toată țara – ba chiar și din lume. Deși se apropia de 80 de ani, omul care spunea despre sine că va „rămâne veșnic tânăr”, nu concepea să-și petreacă anii senectuții „liniștit”, în reverie, ci voia să-și aline semenii. Cerea bolnavilor care îi scriau să îi trimită analizele la zi și un istoric al analizelor (după caz), să îi detalieze stări și simptome, cerea, eventual, la telefon, indicații în plus, pentru ca până la urmă să poată da sfatul pertinent, pentru un program de fito-terapie eficient. Îmi spunea atunci: „Aceasta e policlinica mea fără plată”, continuând: „Uneori, oamenii îmi trimit bani în plic, crezând că trebuie să plătească în vreun fel sfaturile mele. Li-i trimit înapoi, eventual pun în plus ceva, sfătuindu-i să-i folosească pentru a-și trata bolile”.

L-am regăsit pe Prof. dr. Ovidiu Bojor, în diferite ipostaze, de-a lungul timpului. Neobosit, scriind și lansând cărți, ținând conferințe, dând interviuri sau pur și simplu dând sfaturi celor aflați într-o suferință fizică. Și m-am bucurat să aflu că nonagenarul Ovidiu Bojor – la 1 noiembrie va împlini 94 de ani – a fost cel dintâi care a urmat propriile-i sfaturi, adunate și în volumul său, „Pledoarie pentru viața lungă”. Și la fel de preocupat să răspundă scrisorilor trimise de peste tot la „policlinica lui fără plată”.

Ovidiu Bojor – Profil de om de știință. Profil de Om!

Profesorul Ovidiu Bojor e de o simplitate cuceritoare și de un bun-simț moștenit de la străbunii lui, dascăli ardeleni sau țărani. Iar această simplitate și acest bun-simț s-au împerecheat fericit cu cele ale oamenilor pe care i-a întâlnit în explorările sale, în numeroasele misiuni în Asia – India, Tibet, Nepal – la care a participat ca expert al Națiunilor Unite pentru programele de dezvoltare industrială. Ca doctor-farmacist, a însoțit și o expediție în Himalaya – și iată cum, astfel, omul mărunțel și mereu iscoditor, și-a descoperit veleitățile de cuceritor al înălțimilor, alăturându-se alpiniștilor încercați.

A avut întotdeauna un excelent simț al observării detalilor – dublat de o curiozitate a omului de știință total – și o extraordinară capacitate de analiză a celor observate. Iar aceste calități l-au condus la o descoperire epocală: INSULINA VEGETALĂ..

