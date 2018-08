Metode babesti, demonstrate stiintific!

De regula, superstitiile si credintele sunt bazate pe confuzie si nu sunt confirmate in practic. O pisica neagra ce iese brusc in cale nu anunta ghinioane, ir toporul pus sub perna nu ajuta la nasterea unui fiu. Cu toate acestea, oamenii de stiinta nu se grabesc sa intoarca spatele intelepciunii populare. Experimentele au demonstrat ca un dram de adevar tot exista!

Broasca in lapte

O metoda straveche de pastrare a laptelui, care nu se mai acreste daca pui o broasca in oala, functioneaza cu adevarat. Un grup de cercetatori din Finlanda, Elvetia si Rusia au demonstrat ca substanta secretata de unele broaste contin peptide antibacteriene, care lupta cu microorganisme periculoase. Pentru mica vietate, aceste peptide reprezinta linia de aparare impotriva infectiilor, bacteriilor si ciupercilor.

Astfel, pielea broastei rosii de munte (Rana temporaria) contine, potrivit oamenilor de stiinta, 76 asemenea substante, unele prezentand o eficienta ridicata impotriva salmonelei si a stafilococului auriu. Cercetatorii cred ca aceste peptide pot face fata nu numai microorganismelor patogene obisnuite, dar si unor tulpini bacteriene rezistente la tratamentele cu antibiotice.

Supa de pui

Chiar ajuta in cazul afectiunilor resiratorii. Substantele continute usureaza simptomele infectiilor cailor respiratorii superioare, vindecand tusea si durerile din gat. Specialistii americani de la Centrul pentru medicina din Nebrasca au descoperit ca, daca un bolnav bea supa de pui, se reduce mobilitatea neutrofilelor - celulele albe din sânge implicate în răspunsul imunitar al organismului impotriva unor infectii bacteriene si virale. In plus, supa conține carnosină, o dipeptidă cu efect imunomodulator.