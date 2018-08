Planta ”bună la toate”. Turtița mare tratează de la litiaza biliară până la depresie

Una dintre plantele care se culeg vara si care este mai putin cunoscuta, turita mare sau scaiul-marunt, este un remediu natural utilizat intr-o mare varietate de afectiuni.

Cele mai bune rezultate au fost obtinute in eliminarea calculilor renali si a celor biliari. Iar "datorita efectului de stimulare a secretiei biliare si de evacuare a bilei in duoden (efectul coleretic-colagog), turita mare se foloseste cu succes in litiaza biliara", subliniaza dr. Constantin Sararu, medic primar, competenta homeopatie si fitoterapie, presedintele Ligii de Homeopatie Clasica.

Persoanele cu probleme de digestie beneficiaza de pe urma extractelor din partile aeriene ale plantei, deoarece acestea stimuleaza secretiile gastrice si intestinale. Totusi, pacientilor cu ulcer gastric le sunt contraindicate preparatele pe baza de turita mare. De asemenea, datorita substantelor amare pe care le contine, aceasta planta medicinala este recomandata pentru cresterea poftei de mancare, la copii, precizeaza dr. Constantin Sararu.

ANTIDIAREIC

Turita mare este o planta cu efect astringent si, de aceea, medicii fitoterapeuti o indica in tratamentele antidiaretice (datorita continutului bogat in taninuri) si in cele antihemoragice. In cazul ranilor si al taieturilor se fac bai cu infuzie din scai-marunt, pentru a grabi cicatrizarea. Tot pentru ca este un bun astringent, remediul pe baza de turita mare poate fi utilizat in hepatita cronica. Medicina traditionala subliniaza de asemenea calitatea de remediu contra tuberculozei. Doctorul Constantin Sararu este de parere ca o cana cu ceai din turita mare seara, inainte de culcare, combate starile depresive si elibereaza tensiunile acumulate peste zi.

BAI SI COMPRESE

Extern, sub forma de comprese pot beneficia persoanele cu ulcer varicos si cu varice sau pot adauga in apa de baie un litru de infuzie din scai-marunt. Baile cu turita mare sunt recomandate si celor cu dureri cauzate de reumatism. Turita mare nu are efecte adverse, insa e bine de stiut ca in cazul bolilor metabolice (diabet, guta), infuziile din aceasta planta pot duce la constipatie. Infuzia se prepara din trei linguri de planta uscata la un litru de apa si se bea intreaga cantitate pe parcursul unei zile.



DECOCT. Turita mare intra in compozitia unui bun remediu antihepatic. Se prepara un decoct din: crusin, coada-soricelului, macese, menta si turita mare. Se beau zilnic cate trei cani de 250 ml din acest decoct, inaintea meselor principale.