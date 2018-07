Plantele care te ajuta sa lupti impotriva stresului

Cati isi permit, oare, in zilele noastre sa declare sa nu cunosc stresul! Grijile, preocuparile, problemele, goana dupa putin timp liber, toate fac parte din viata cotidiana. Iar uneori, pentru a face fata tuturor provocarilor, este nevoie de ajutor. Iata cateva plante capabile sa readuca echilibrul necesar.

Roinita

Utilizata cu succes in medicina naturista, roinita este cunoscuta si sub alte cateva denumiri: busuiocul stupului, iarba roilor sau floarea stupilor. Cu o floare alba, cu nuante galbui/liliachii, roinita este considerata un remediu excelent in tratarea si vindecarea starilor nervoase, a durerilor de cap. De regula, se foloseste sub forma de ceai, dar se poate adauga si in salate.

Ashwagandha

I se mai spune si Ginseng-ul indian, pentru ca efectele ei benefice asupra organismului sunt cele ale Ginseng-ului clasic. Cu un rol important in medicina traditionala indiana (ayurveda), ashwagandha este, inainte de toate, un tonic pentru minte. Gratie proprietatilor sale antidepresive si antistres, ea ajuta la imbunatatirea si mentinerea sanatatii mintale. Este recomandata in tratarea migrenelor, eliberarea de stres, combaterea dificultatilor de concentrare.

Ceaiul verde

Considerat de multi un adevarat miracol pentru organism, ceaiul verde a devenit una dintre cele mai populare bauturi din lume. Pe langa antioxidanti, ceaiul verde contine polifenoli, care ajuta la normalizarea nivelului de serotonina. Este folosit inclusiv pentru prevenirea unor boli precum Alzheimer si Parkinson, dar si ca antidepresiv. Atentie insa, nu consumati mai mult de o ceasca de ceai verde pe zi!

Valeriana

Calmantul ideal al sistemului nervos, radacina de valeriana este folosita de sute de ani in medicina populara cu precadere pentru alungarea starilor de neliniste si stresului. Contine, printre altele, ulei volatil, acid cafeic, acid clorogenic, glucide, taninuri si flavonoizi. Principiile active din radacina de valeriana au proprietati sedative asupra sistemului nervo si cardiac.

Kava kava

Timp de sute de ani, planta a fost folosita ca bautura la ceremoniile religioase si sociale din Insulele Pacificului. Bautura se prepara din amestecul de pulbere de radacina si apa. Are efecte de relaxare. Se poate utiliza cu succes in tratarea starilor de anxietate, a insomniei si altor probleme nervoase.

Hamei

Numit si "aurul verde" sau "inima berii", hameiul are beneficii nepretuite pentru sanatate. Gratie substantelor cu efect sedativ, cornurile de hamei sunt utilizate in tratamente care ajuta la reglarea tulburarilor nervoase, la vindecarea unor afectiuni gastrice si reumatismale. O cana de ceai din conuri de hamei este suficienta pentru a va reveni dupa o zi stransata la serviciu. Se toarna apa clocotita peste doua lingurile de hamei uscat si maruntit, se lasa la infuzat zece minute si se indulceste cu miere.