Sâmburii de grapefruit combat candidoza și alte 5 boli

Sâmburii de grapefruit aduc 6 mari beneficii pentru sănătate, despre care din păcate se știe prea puțin. Mai ales că și consumul de grapefruit ajută la pierderea în greutate, reducerea celulitei și îmbunătățirea funcționării sistemului imunitar.

In ceea ce priveste extractul din samburi de grapefruit, acesta are proprietati antibacteriene, antivirale si antifungice fiind recomandat in tratarea candidei, a infectiilor urechilor, infectiilor in gat si a diareei.

Iata, asadar, 6 beneficii pe care le aduce sănătății noastre consumul de sâmburi de grapefruit:

#1 Sâmburii de grapefruit combat candidoza

Candidoza este o infectie fungica care poate afecta atat femeile, cat si barbati. De obicei, infectia poate afecta gura, urechile, nasul, unghiile de la maini si picioare, tractul gastrointestinal si vaginul. Un studiu polonez publicat in 2001 a aratat ca extractul din samburi de grapefruit combate ciuperca Candida albicans, cauza candidozei.

#2 Sâmburii de grapefruit distrug microbii din tractul urinar rezistenți la antibiotice

