Tratamente naturiste. Celebrele LEACURI ALE CĂLUGĂRILOR RUȘI

In urma cu sute de ani, manastirile ortodoxe din Rusia erau celebre si cautate nu doar pentru „rugul aprins" al credintei lor, ci si pentru „bolnitele" in care erau tratati, cu leacuri stravechi, oamenii amarati si bolnavi.

Raceala, gripa, tuse, dureri de gat, bronsita, pneumonie

* Se scot din pamant radacini de nalba, se curata de coaja, apoi se dau pe razatoare si se amesteca cu putina apa pentru a se obtine o pasta ca un piure. Se ia cate o lingurita la 2 ore. intr-o singura zi, raceala „e gata".

* Mancati zmeura, cate o jumatate de cana - dimineata si seara. Leacul este util mai ales impo­triva febrei si a lipsei de pofta de mancare, care inso­tesc raceala sau gripa.

Citește și Helațioterapia - cura pe care o folosea și Regina Cleopatra a Egiptului

Apifitoaromaterapia sau secretul fericirii

* impotriva tusei persistente, beti cate de 2 pahare de suc proaspat de morcovi pe zi

* Dureri in gat. Se piseaza 8 catei de usturoi intr-un mojar, se adauga 8 lingurite de otet de mere si se amesteca bine. Se pune la rece cateva ore. Se adauga 2 linguri de miere de padure (de mana), si se ames­teca din nou. Se iau 2 lingurite de preparat, se tin in gura cat mai mult posibil, apoi se inghit cu inghitituri mici.

* Boli de piept. Din suc de varza rosie cruda, amestecat cu zahar, se face un sirop foarte bun pentru toate bolile de piept.

* Pentru bolile de plamani, luati in fiecare zi 2-3 linguri de dulceata de trandafiri sau miere ames­tecata cu petale maruntite de trandafiri.

Afectiuni ale ficatului.

......................................

Citește mai departe despre felul în care se vindecau călugării ruși cu TRATAMENTE NATURISTE.