Tratamente naturiste. Ai grijă de ficat mâncând aceste 5 alimente

Ficatul este organul care îndeplinește nenumărate funcții în organism. Pentru a avea grijă de sănătatea ficatului, trebuie să incluzi în dietă alimentele care îl curăță de excesul de toxine și care îi reduc volumul de muncă.

Alimentele care curăță natural ficatul sunt:



Usturoiul

Usturoiul este unul dintre alimentele care stimulează funcția ficatului. Are proprietăți antiinflamatoare și antioxidante, care îmbunătățesc procesul de detoxificare al sângelui. În plus, usturoiul este sursă de arginină, un aminoacid esențial care relaxează vasele de sânge, reducând presiunea pusă asupra organului. De asemenea, usturoiul este sursă bogată de vitamina B6 și vitamina C, două substanțe nutritive care reduc daunele celulare și acumularea colesterolului.

