Tratamente naturiste. Rețetă pentru CURĂȚAREA RINICHILOR și DIZOLVAREA PIETRELOR LA RINICHI

Nu de puține ori v-ați dorit să aflați care sunt cele mai eficiente tratamente naturiste pentru o boală sau alta. Vă propunem azi un leac pentru dizolvarea pietrelor la rinichi.

Sa ne curatam rinichii cu otet de mere si miere! Otetul de mere are si o influenta activa asupra circulatiei apei in corp, drenand celulele, intarind nervii, asprind tesutul conjunctiv, mentinandu-l moale. In afara mineralelor, otetul de mere contine si vitamine vitale ca vitamina A, B1, B2, B6, C si vitamina E, care confera pielii un aspect sanatos si protejeaza celulele nervoase si inima.

Mierea are efecte antibacteriene ce pot preveni eventualele infectii aparute ca urmare a zgarierii tractului urinar la eliminarea pietrelor. In plus, aroma sa taie din asprimea gustului otetului de mere, ceea ce face ca bautura sa fie mai usor de tolerat.

Sucul care dizolva pietrele la rinichi (rețeta)

