Vindecă 5 boli grave! Află numele legumei miraculoase și rețetele terapeutice

Această legumă delicioasă este vedeta… terapiilor sănătoase, în perioada verii. Este dulce, răcoritoare, energizantă, plină de substanțe vitale… Cu alte cuvinte, un aliat prețios al sănătății!

Aceasta leguma-fruct are o valoare nutritiva exceptionala si o savoare unica, posedand pretioase virtuti medicinale.

Este diuretica, laxativa, cicatrizanta, remineralizanta, fiind un remediu eficient impotriva multor afectiuni. Savoarea acestei legume depinde de mai multi factori: nivelul de aciditate, continutul de apa si zahar, textura pulpei, momentul culegerii. Conține 94% apa, insa restul de 6% reprezinta numai vitamine (A, B, C, E) si minerale (magneziu, potasiu, zinc, fluor, sodiu).

Este cea mai bogata leguma in aminoacizi, inclusiv aminoacizi esentiali, pe care organismul nostru nu-i poate fabrica singur. Cu cat planta este mai expusa la soare in timpul cresterii sale, cu atat este mai savuroasa si mai bogata in vitamine. Odata recoltata, ea pierde o parte din vitaminele C si A in contact cu lumina. De aceea este recomandat să fie consumată la scurt timp după ce a fost culeasă.

Ca tratament impotriva unor afectiuni (boli renale si infectii urinare, ateroscleroza, hipertensiune arteriala, maladii cardio-vasculare, reumatism, tulburari digestive) se recomanda o cura de 3 – 4 saptamani cu sucul obtinut din aceasta leguma, cate 3 pahare pe zi.

5 boli în care este recomandată

Iată câteva afecțiuni în prevenirea și tratarea cărora consumul frecvent al aceste legume joacă un rol uluitor:

1) Dezintoxicare

Deoarece contine elemente care protejeaza ficatul si ii stimuleaza activitatea, contracareaza efectele negative pe care le are consumul excesiv de grasimi, ajutand organismul sa le metabolizeze rapid.Aceasta leguma de marime medie contine 125 mg de potasiu? Studiile clinice au dovedit ca, datorita bogatiei sale in potasiu, actioneaza pozitiv asupra rinichilor. In cele mai multe cazuri, o buna activitate renala permite diminuarea hipertensiunii. Pentru a ajuta rinichii sa filtreze eficient apa si sa elimine toxinele, zdrobeste bine doua bucati din aceasta leguma (sau stoarce-le cu robotul), adauga o lingurita de suc proaspat de lamaie, un pic de tarhon, busuioc. Consuma acest amestec timp de 2-3 zile, dar ai grija sa nu bei mai mult de un pahar pe zi!

2) Previne cancerul si bolile de inima

