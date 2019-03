Acatistul Sfântului Nectarie, vindecătorul de cancer. Când și cum se citește

Acatistul Sfântului Nectarie. Sfântul Nectarie Taumaturgul este unul dintre cei mai iubiți și mai căutați sfinți, de către toți credincioșii din Grecia de astăzi.

Pe langa faptul ca este un sfant contemporan, un sfant al secolului nostru, el atrage indeosebi prin multimea minunilor savarsite, atat in timpul vietuirii sale, cat si dupa adormirea sa intru Domnul.

Foarte multi credinciosi care au venit de-a Iungul vremii sa se inchine la Sfintele sale Moaste, aflate la Manastirea Sfanta Treime din insula Eghina, au plecat vindecati sufleteste si trupeste. Vestea acestor fapte minunate a depasit de mult granitele pamantului elen. Astazi mii de credinciosi din tarile ortodoxe si chiar din Occident, vin cu evlavie sa gaseasca aici un Iiman izbavitor.

Si intrucat astazi, poate mai mult ca niciodata, este nevoie sa simtim aceasta prezenta Iucratoare si vie a Sfintilor, in aceasta Iume amenintata de secularizare, de desacralizare.

Din persoana Sfantului Nectarie se revarsa mereu un duh de generozitate, de autojertfire, de atentie, de participare, fara nici o grija fata de sine, o caldura care ii incalzeste pe ceilalti si care le da sentimentul ca au dobandit putere si ii face sa simta bucuria de a nu fi singuri. Sfintii ne dau intotdeauna curaj. Ei acorda o valoare infinita si celor mai sarmani oameni, pentru ca in fiecare om ei il vad pe Hristos.

Prin smerenia sa Sfantul trece aproape neobservat, dar el se face intotdeauna prezent cand e nevoie de sprijin, de mangaiere, de incurajare. El ramane alaturi de cel, pe care toti l-au parasit. Viata Sfantului Nectarie si marturiile celor care l-au cunoscut au devenit subiectul multor carti, articole si studii.

Acatistul Sfantului Nectarie. Cum se citeste

Orice rugaciune speciala ce poarta numele de acatist (Rugaciune citita in picioare) se citeste obligatoriu in picioare sau stand in genunchi, dupa rostirea rugaciunilor incepatoare.

Rugaciunile incepatoare, obligatorii:..................................

