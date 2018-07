Ce nu trebuie sa facem dimineata!

Specialistii Universitatii Pennsylvania recomanda tuturor locuitorilor planetei sa se dea jos din pat punand pe podea piciorul care trebuie.

Analizand datele a 240 de americani cu varste cuprinse intre 25 si 65 de ani, in cadrul unui amplu experiment, oamenii de stiinta au constatat ca marele inamic al omului este teama. In opinia cercetatorilor, prognoza interioara pentru evenimente negative efecteaza functionarea normala a memoriei si "programeaza" creierul in mod corespunzator.

Pentru a-si confirma ipoteza, expertii i-au rugat pe particiipantii la studiu sa foloeasca o aplicatie pentru telefonul mobil care masoara nivelul de stres. Concret, utilizatorii urmau sa raspunda zilnic, timp de mai multe saptamani, la intrebarea daca se asteapta la o zi tensionata si, de asemenea, sa evalueze starea de incordare.

La finalul experimentului, oamenii de stiinta au descoperit ca ingrijorarile si pesimismul cu care ne trezim, uneori, dimineata are legatura directa cu memoria. Adica, este suficienta o singura nedumerire, o simpla emotie, un banal semn de intrebare, ca mintea noastra sa intre intr-un fel de stare de panica.

Prin urmare, specialistii recomanda ca, imediat dupa trezire, sa ascultam muzica in locul emisiunilor de stiri, sa nu ne repezim la telefon urmarind ultimele postari pe retelele de socializare si, foarte important, sa incepem ziua cu piciorul drept!