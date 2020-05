Celebru hipnoterapeut ne învață: Cum să depășim Dependența?

Celebrul jucător american de golf Tiger Woods a afirmat că a alergat prea mult în cadrul antrenamentelor, ceea ce i-a afectat sănătatea, transmite EFE. "Am alergat peste 30 de mile pe săptămână în...

Anul 2020 ne-a adus Sărbători de Paști atipice. Ne-a plăcut sau nu că am fost scoși din obișnuințe, respectiv din zona de confort, dar totuși ne-am adaptat cumva. De ce? Pentru că am avut o miză importantă:...

Am tot spus că, pentru o viață sănătoasă, e bine să mâncați cât mai multe fructe și legume. Desigur, asta nu înseamnă să mâncați doar așa ceva. Am spus mereu, de asemenea, cât de importantă consider...