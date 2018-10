Cum ajuta hipnoza in cura de slabire

Lupta cu kilogramele în plus este una dintre cele mai întâlnite probleme cu care se confruntă omul modern. Sunt oameni care au o disponibilitate genetică pentru îngrășare, însă de cele mai multe ori kilogramele în plus sunt un rezultat al emoțiilor și/sau al lipsei de control. Cu un simplu search pe Google, găsim mai multe diete decât oricând, tot felul de suplimente alimentare, sporturi care ard mai multe calorii, băuturi, pastile etc; și totuşi, slăbitul nu este o acţiune la îndemână.

Potrivit hipnoterapeutului Eugen Popa, președintele Asociației Române de Hipnoză, majoritatea programelor tradiționale de slăbit se bazează pe restricţii, diete şi tind să controleze numărul de calorii consumate într-o zi. Însă cei care se luptă de ani de zile cu kilogramele în plus știu că nu este atât de ușor.

“Ați observat vreodată cât de mult dorința de a mânca este influențată de starea noastră de spirit? Când ești trist sau te simți singur, crește nevoia noastra de a supra alimenta? În cele mai multe cazuri, oamenii care încearcă să slăbească cred că mâncarea este problema, în timp ce nu este deloc aşa. Oamenii tind să folosească alimentele ca pe medicamente, care să vindece răni sau dureri emoționale. Întreabă-te „ce îmi doresc cu adevărat când poftesc la asta?” Poate fi vorba despre insecuritate, poate fi legat de partenerul de viață, sau poate pentru că te simţi obosit, supărat sau anxios. Odată ce ţi-ai dat seama exact de ce ai nevoie, poți găsi o alternativă mai sănătoasă pentru a-ţi satisface nevoia. Uneori, pare că ne hrănim mai degrabă sentimentele decât corpurile”, explică Eugen Popa.

Mâncăm mai mult atunci când emoțiile ne conduc viața

Mai mult decât atât, specialistul este de părere că mâncatul calmează și creează o senzație de bine și de multe ori ne dă energia de care credem că avem nevoie pentru a depăși sentimentele care ne domină. Multe comportamente umane sunt conduse de emoții inconștiente. Și mâncarea în exces este un exemplu important al acestui lucru

“Dacă emoțiile noastre râmân neconștientizate, problemele noastre emoționale vor continua să ne conducă fără ca noi măcar să ne dăm seama de asta, iar dorința de a mânca va rămâne constantă. Atunci când emoțiile se transformă și problemele emoționale încep să se rezolve, ne vom schimba obiceiurile alimentare în mod natural, pentru că nevoile noastre se vor schimba. Cei mai mulți oameni atunci când vor să slăbească apelează la diverse diete, susținute de sport și în cele mai ambițioase cazuri schimbarea stilului de viață pe o perioadă de timp. În cele mai multe cazuri voința ne face treaba până este atins obiectivul. Odată ce au scăpat de kilogramele în plus, cei mai mulți oameni se întorc la stilul obișnuit de viață care atrage după sine în cele mai multe cazuri un număr și mai mare de kilograme în plus”, explică hipnoterapeutul Eugen Popa.

Cum ne poate scăpa hipnoza de obsesia de a mânca?

Majoritatea dietelor includ o formă de privare şi/sau negare; unele implică să numeri calorii, dar tot ce reușesc ele să facă este să programeze mintea să se gândescă la mâncare. Astfel, atunci când o persoană renunţă la dietă, se va gândi obsesiv la mâncare mult mai mult ca înainte să fi început dieta.

“Toată lumea ştie că, mâncând mai puţin şi făcând mai multă mişcare fizică, ne conduce la o formă corporală mai bună, la o stare fizică şi de sănătate mult mai bune. Cum ar fi să le poți face în mod natural, să le integrezi în stilul tău de viață și să nu mai fie nevoie să apelezi constant la voință și control? Principalul obiectiv al hipnozei este de a schimba perspectiva sau atitudinea unei persoane în ceea ce priveşte anumite situaţii. Oferind subiectului o înfăţişare, un gust sau o atingere a unei realităţi alternative îi permite minții lui subconștiente să ştie că există şi alte opţiuni pe lângă cele de care s-a agăţat atât de puternic. Mintea subconştientă nu ştie diferenţa dintre fantezie şi realitate. Introducându-I noi perspective îi poți lărgi imaginea de ansamblu. Hipnoza poate genera tansformările dorite pe… nesimțite, pentru că acestea vin de la interior la exterior. Asta înseamnă că toate acele impulsuri pe care le aveam și pe care nu le puteam stăpâni, care ne controlau și “ne făceau” să mâncăm excesiv spre exemplu, încep să se rărească, să fie controlate cu ușurință și, în cele din urmă, să dispară”, conchide Eugen Popa, președintele Asociației Române de Hipnoză