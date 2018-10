Cum scapi de depresia de toamnă

În fiecare an, odată cu instalarea toamnei, sarcinile zilnice devin, pentru unii oameni, din ce în ce mai greu de dus la bun sfârşit. Dimineața, trezitul se realizează mai anevoios, iar în timpul zilei, la job, este greu să vă concentrați, resimțiți o oboseală accentuată și o lipsă de energie.

Multe activități care înainte vă făceau plăcere devin acum plictisitoare. În plus, este tot mai pregnantă pofta pentru dulciuri și pentru produse fast-food sau pentru consumul de alcool. Acestea cumulate pot fi semne ale depresiei. Această stare este trecătoare şi nu se tratează cu antidepresive.

Depresia de toamnă are drept cauză principală expunerea limitată la razele soarelui, de care organismul are nevoie pentru a-și regla ceasul biologic, programul de somn și secreția de hormoni. Simptomele pot fi oboseala, tonusul fizic scăzut, starea continuă de somnolență, apetitul crescut pentru carbohidrați, accentuarea poftei de mâncare și, evident, creșterea în greutate. În această perioadă, este foarte important să dormiți suficient, în medie opt ore pe noapte. Organismul are acum mare nevoie de somn, mai ales că frigul de afară îl suprasolicită. De asemenea, specialiştii susţin că mișcarea în aer liber și exercițiile fizice sunt un mijloc excelent în lupta cu stările depresive. Dacă nu vreți sau nu vă place să alergați, puteți merge la sală. Nu trebuie uitat că rolul sportului este și acela de a stimula secreția hormonilor fericirii, care pot restabili orice dezechilibru chimic de la nivel cerebral, ajutând să crească stima de sine și să scadă nivelul de stres din organism.

Diagnosticul de depresie sezonieră este aplicat numai dacă persoana respectivă experimentează cel puțin două episoade depresive în lunile reci și niciun episod depresiv in altă perioadă a anului, pentru o perioadă de cel puțin doi-trei ani.

Sfaturi importante