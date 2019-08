Doar una din cinci persoane reușește să își mențină greutatea obținută în urma unui proces de slăbire

Menținerea greutății optime în cazul persoanelor care au trecut printr-un proces de pierdere a greutății se dovedește de cele mai multe ori o provocare mai mare decât aceea de a da jos kilogramele în plus. Rata...

Tot vorbind despre zahăr și făină albă și despre efectele nocive ale acestora asupra sănătății și dietei, am primit multe mesaje de la mulți dintre voi în care îmi cereați să vă spun și soluții, ce...

Ştiați că un om are zilnic între 50.000 și 70.000 de gânduri simple și complexe și cu toate acestea 70% – 80% dintre acestea sunt negative? Este demonstrat că la capitolul gânduri negative toţi suntem...

Corpul are nevoie de anumiți nutrienți pentru a funcționa corespunzător. Iar, dacă mănânci multe dulciuri, produse procesate, ronțănele etc, are nevoie de și mai mulți pentru că aceste alimente “spală”...