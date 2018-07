I se spune „eroul copiilor diagnosticați cu cancer”. Ce spune doctorul care a salvat copii pentru care alții renunțaseră la luptă

Copilul cu cancer este în centrul acțiunii care se desfășoară sâmbătă, 28 iulie, la Constanța. Copiii care au primit deja acest diagnostic sau pentru care există suspiciunea acestui diagnostic, pot fi înscriși pentru a beneficia de a doua opinie, acordată gratuit.

Ceyhun Bozkurt, oncolog pediatric turc, vine în România special pentru ei. Medicul este considerat un adevărat erou de părinții copiilor pe care i-a salvat, chiar și atunci când alți oncologi nu le mai dădeau nici o șansă. O celebritate în Turcia, și nu numai, pentru metodele sale de tratament, dar, mai ales, pentru abnegația și cutezanța de a nu renunța, nici când speranțele de vindecare erau minime, Ceyhun Bozkurt este preocupat să găsească întotdeauna cea mai bună cale de a lupta pentru copilul cu cancer.

ZM – Domnule profesor Ceyhun Bozkurt, vom începe acest dialog cu întrebarea: care este scopul vizitei dumneavoastră în România și cum se vor desfășura consultațiile cu pacienții români?

Assoc. prof. Ceyhun Bozkurt: Scopul vizitei în România este de a impartasi experienta noastra de cunoaştere reciproca şi in stabilirea cooperarii cu colegii mei romani. Al doilea scop este de a oferi pacientilor din Romania un tratament pentru diagnosticul lor in afara tarii, din cauza lipsei unui infrastructuri medicale moderne in Romania. Turcia are o infrastuctura de calitate si are puterea de a oferi mai multe oportunitati economici mai avantajoase pentru tratament avansat, in comparatie cu Europa sau Statele Unite ale Americii. Contactul nostru cu pacientii din tara voastra va fi prin intermediul reprezentatilor Medical Park din Romania sau prin intermediul mijloacelor de comunicare moderne (videocall) pe care acestia le vor pune la dispozitie pacientilor.

Care sunt reperele carierei dumneavoastră de medic?

Scopul meu cel mai important este sa lucrez in mediul in care pecientii sunt tratati la cel mai inalt nivel si sa pregatesc medici noi.

Pot interveni schimbări majore în situația bolnavului – copilul cu cancer, în acest caz – după a doua opinie medicală?

Intotdeauna am acordat o mare importanta celei de-a doua opinie medicala in profesia mea de doctor, prin consiliul de medici sau prin procesul de consultare. Acest lucru mi-a imbunatatit intotdeauna profesionalismul şi m-a ajutat sa privesc problemele pacientului dintr-o alta perpectiva. Cred cu tarie ca acest lucru – a doua opinie medicala – aduce foarte multe beneficii pacientilor.

Este benefică sinceritatea în raportul medic – pacient (sau membru de familie) diagnosticat cu cancer?

Este un punct important in domeniul nostru profesional. Echipa noastra pune la dispozitia pacientilor posibiltatea de a intra in legatura rapida cu clinica noastra, iar noi ca medici incercam sa gasim solutii rapide de a raspunde tuturor intrebarilor. Un pacient sau familia lui trebuie sa aiba incredere in medicul lui si sa il contacteze ori de cate ori acestia doresc.

Care sunt riscurile tratamentului medicamentos anticancer pentru fertilitate și natalitate?

