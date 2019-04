Pâinea, necesară chiar şi în diabet

Medioimages/Photodisc/Getty Images

În rândul populaţiei circulă ipoteza cum că dacă vrei să dai jos kilogramele în plus, sau dacă lupţi cu diabetul, consumul de pâine este de nedorit. În realitate, pâinea nu trebuie eliminată de tot.

De fapt, medicina spune că 1-2 felii subţiri de pâine sunt binevenite. Şi asta pentru că pâinea, chiar dacă are conţinut mare de carbohidraţi, circa 40%, ei bine, aceşti carbohidraţi se eliberează lent şi nu urcă repede glicemia. Bomba care exlodează atât în obezitate, cât şi în alimentaţia diabeticului este consumul de dulciuri concentrate, de ciocolată, de dulceţuri, de torturi şi prăjituri cu creme foarte bogate în zahăr. O altă eroare făcută de oameni este aceea de a prăji pâinea, pasămite sub această formă ea nu îngraşă. În realitate, prăjirea pâinii elimină apa din pâine, care astfel se îmbogăţeşte în carbohidraţi, se dublează procentele de glucide de la 40% la 90%. Studiile au arătat că pâinea albă este mai nocivă decât pâinea neagră, aşa că visul bunăstării, acela de a consuma doar franzelă, ascunde riscuri pentru sănătate. Mai bine să se mănânce pâine neagră, cu tărâţe, e sănătoasă folosirea de grâu nedecorticat, deoarece cojile boabelor de grâu sunt favorabile organismului. Şi fiindcă a venit vorba de coji, o altă concluzie e bine să reţină atenţia: fructele e indicat să fie consumate cu coajă cu tot, căci aici există vitamine, minerale, fibre. Şi o altă recomandare este legată de un deliciu gastronomic pentru mulţi români: farfuria plină-vârf cu cartofi prăjiţi. Cartofii prăjiţi sunt un exploziv pentru sănătate şi greutatea corporală. Prin prăjire, cartofii elimină apa şi carbohidraţii sar de la 20% la aproape 90%. În plus, în timpul prăjirii, cartofii se îmbibă şi cu ulei, care aduce şi el calorii zdravene. Şi este de evitat consumul de catrofi prăjiţi de mai multe ori în acelaşi ulei. Prin fierbere, baia de ulei refolosit se îmbogăţeşte în substanţe periculoase.

În regimul alimentar al diabeticului, unde se evită alimentele bogate în carbohidraţi, e bine să se mănânce fasole teci şi să se renunţe la fasolea boabe.