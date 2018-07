Primele amintiri sunt fictive în cazul a 40% dintre oameni

În cazul a două cincimi din populaţie prima amintire este fictivă, aceasta fiind bazată pe fragmente din primele experienţe trăite şi întâmplări relatate, potrivit unui studiu efectuat de psihologi din Marea Britanie, citat de Press Association.



În urma unui sondaj, oamenii de ştiinţă au identificat peste două mii de persoane care susţineau că îşi aduc aminte lucruri de la vârsta de doi ani şi chiar mai devreme.



Potrivit cercetărilor, amintirile nu se pot forma înainte de vârsta de trei ani şi jumătate.



Totuşi, 893 dintre participanţii la sondaj au declarat că au amintiri chiar de înainte de prima aniversare.



Oamenii de ştiinţă au studiat conţinutul, limba, natura şi detaliile descriptive ale amintirilor timpurii. Ei au descoperit că acestea erau de fapt un mozaic fictiv bazat pe fragmente din primele experienţe trăite, coroborate cu fapte derivate din fotografii şi conversaţii cu membrii familiei.



''În cadrul studiului nostru i-am rugat pe participanţi să povestească fiecare primă amintire pe care o pot rememora cu adevărat şi le-am cerut să fie siguri că aceasta nu era asociată cu o relatare de familie sau o fotografie'', a explicat profesor Martin Conway, unul dintre oamenii de ştiinţă de la City University of London.



''Când am analizat răspunsurile participanţilor am descoperit că multe dintre aceste prime 'amintiri' erau în mod frecvent asociate cu copilăria, un exemplu tipic fiind cel al unei amintiri despre un cărucior. În cazul respectivei persoane, acest tip de amintire putea rezulta din relatarea cuiva care ar fi putut spune, spre exemplu, 'mama avea un cărucior mare şi verde'. Persoana în cauză îşi imaginează apoi aspectul acestuia. În timp, aceste fragmente devin o amintire şi de multe ori persoana respectivă începe să adauge diverse lucruri precum un şir de jucării deasupra acestuia'', a adăugat specialistul.



''Lucru de o importanţă crucială, persoana care le rememorează nu este conştientă de faptul că este vorba despre o amintire fictivă. De fapt, când oamenilor li se spune că amintirile lor sunt false, de multe ori nu le vine să creadă'', a mai spus Conway.



Studiul, publicat în jurnalul Psychological Science, sugerează că primele amintiri sunt fictive în cazul a 40% din populaţie.



''Sugerăm că ceea ce are în minte o persoană când rememorează prime amintiri fictive improbabile este o reprezentare mintală episodică asemănătoare unei amintiri ce constă în fragmente provenind dintr-o experienţă timpurie sau din relatarea unor întâmplări sau informaţii despre copilăria lor'', a notat doctor Shazia Akhtar de la University of Bradford, una dintre principalele autoare ale studiului.



''Ulterior, alte detalii pot fi deduse sau adăugate în mod inconştient, cum ar fi spre exemplu purtarea unui scutec în pătuţul de sugar'', a adăugat Akhtar.

