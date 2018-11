Top 10 cele mai eficiente alimente în stimularea metabolismului

Young beautiful playful hungry woman licking her covered in cream fingers while eating very delicious tart cake. Studio, white background, isolated

Faptul că unele persoane au metabolism lent, adică arderi mai puțin intense, nu este o poveste. Este cât se poate de adevărat. Există o mulțime de factori care încetinesc metabolismul, de la unii genetici, vârstă, lipsă de mișcare sau de ordin alimentar.

Cea mai mare greșeală, însă, atunci când vrei să slăbești, este să te înfometezi. Subnutrirea va băga organismul în stare de avarie și arderile se vor încetini pentru că acesta va face orice ca să se protejeze. Plus că va începe să consume din ce are pentru a suplini deficitul de calorii și, din păcate, va alege masa musculară. Din moment ce aceasta consumă o cantitate mai mare de calorii, scăderea ei va duce și la încetinirea metabolismului. Și, ca tacâmul să fie complet, când vei mări iar aportul de calorii, organismul le va folosi nu pentru a crește la loc masa musculară pierdută ci pentru a le depozita sub formă de grăsime.

Cea mai bună metodă de intensificare a arderilor este o nutriție echilibrată și sănătoasă, cu 3 mese pe zi și 2 gustări, combinată cu mișcare. Primul lucru pe care-l puteți face, însă, pentru a vă stimula procesele metabolice, este de a consuma următoarele alimente:

1. Ceai verde

Ceaiul verde este o sursă importantă de antioxidanți dar și de catehine, despre care există mai multe studii că stimulează procesele metabolice. De asemenea, polifenolii stimulează termogeneza organismului (procesul de generare de căldură), lucru care se face cu un consum suplimentar de calorii.

2. Alimente cu grăsimi bune

Grăsimile saturate și grăsimile trans încetinesc rata metabolică și duc la rezistență la insulină.

3. Fructe și legume organice

Adică cele crescute fără pesticide. Alimentele procesate și cele non-organice conțin chimicale care pot interfera cu procesele metabolice.

4. Ardei iuți

Măresc procesul de termogeneză al organismului despre care am explicat că se traduce într-un consum mai mare de calorii. Intensifică procesele metabolice și induc senzația de sațietate.

Citeste mai mult pe andreeasava.ro