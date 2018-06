Un caz de diabet din șapte este provocat de poluare

Am zis de mai multe ori că o dietă completă este cea mai sănătoasă și, dacă știi ce, când și în ce cantitate să mănânci, n-ai probleme nici cu menținerea siluetei. Deci eu, una, nu recomand niciun regim...

HOROSCOPUL LUNII IULIE 2018. In iulie 2018, trebuie sa acordati un plus de atentie activitatii inimii si a sistemului vascular. In orice caz, veti avea nevoie de ajutor medical. Nu incercati sa va tratati...