VIDEO How to Web, trambulină pentru firmele debutante

Start-up-urile nu sunt omorâte de altcineva, ele se sinucid, susține Bogdan Iordache, fondatorul “How to web”. Prezent la “Interviurile Jurnalul. Cu Daniel Apostol”, Iordache arată care sunt oportunitățile dar și amenințările la adresa start-up-urilor românești. Conferința How to Web, cel mai cunoscut eveniment dedicat startup-urilor din România, va avea loc anul acesta între 30 și 31 octombrie.