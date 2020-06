Video. Jurnalul de economie. Bunăstarea financiară în pandemie

67% dintre romani au cunoscut o scadere a bunastarii financiare in perioada starii de urgenta, în timp ce media la nivel european este de 48%, arată un studiu Intrum România. Totodată, datele arată că 33% dintre romani au reusit chiar sa faca economii in aceasta perioada, iar 29% dintre romani se asteapta la o imbunatatire a situatiei financiare in urmatoarele 6 luni. In consecinta, 65% dintre respondenti au amanat plata ratelor si a facturilor pentru a face fata cheltuielilor lunare; Din cauza Covid-19, 54% dintre consumatori s-au indatorat si mai mult pentru a face fata cheltuielilor zilnice. Detalii despre situatia financiara a romanilor in pandemie aflam din JE cu Daniel Apostol si invitatul sau Catalin Neagu, Managing Director Intrum Romania.